Наука и технологии
Сегодня 19:19
Найден способ обойти запрет писать оскорбительные комментарии знаменитостям во «ВКонтакте»
Да, такой по умолчанию включён
Верифицированные пользователи «ВКонтакте» («люди с галочкой») рассказали, что на их страницах мгновенно исчезают некоторые комментарии пользователей. Как оказалось, пропадают сообщения с нецензурными выражениями. Однако в сети уже нашли способ обойти запрет писать оскорбительные комментарии знаменитостям в соцсети.
В поддержке «ВКонтакте» подтвердили, что на всех верифицированных страницах «включён фильтр». Его можно отключить запросом в поддержку. Автомодерация также работает в сообществах: там можно отдельно включить «фильтр нецензурных выражений».
Несмотря на автоматические запреты, некоторые пользователи смогли написать комментарии с бранной лексикой. Для этого достаточно просто отредактировать ранее написанный невинный комментарий. После редактирования сообщения не проверяются.
Напомним, сегодня «ВКонтакте» также сообщила, что начала тестировать алгоритм, который прячет неприличные жесты в «Клипах».