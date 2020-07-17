Найден способ обойти запрет писать оскорбительные комментарии знаменитостям во «ВКонтакте»

В поддержке «ВКонтакте» подтвердили, что на всех верифицированных страницах «включён фильтр». Его можно отключить запросом в поддержку. Автомодерация также работает в сообществах: там можно отдельно включить «фильтр нецензурных выражений».

Несмотря на автоматические запреты, некоторые пользователи смогли написать комментарии с бранной лексикой. Для этого достаточно просто отредактировать ранее написанный невинный комментарий. После редактирования сообщения не проверяются.

Напомним, сегодня «ВКонтакте» также сообщила, что начала тестировать алгоритм, который прячет неприличные жесты в «Клипах».