Найден способ обратить старческое слабоумие вспять

Кратко о работе учёных из Университета Мичигана и Государственного университета штата Огайо пишет Naked Science. Исследователи открыли новый подтип нейтрофилов и изучили их как «в пробирке», так и в организмах мышей.

Учёные увидели, что новые клетки взаимодействуют с нейронами, которые получили повреждения. Из-за активности иммунных клеток нервные волокна начинают восстанавливаться.

Исследователи видят перспективу не сколько в самих нейтрофилах, а в знании о принципах их работы. Если бы учёные смогли сымитировать их работу, то смогли бы создать лекарства для нейродегенеративных заболеваний.