Найден способ обжаривать кофе без газа и электричества

Солнечные лучи концентрируются набором зеркал в обжарочной машине. Небольшая солнечная панель питает даже несколько электрических частей. Датчики, управляемые компьютером, позволяют зеркалам следовать за солнцем в течение дня и фокусировать его свет на вращающейся стальной корзине со свежими кофейными зернами. Пиковая температура корзины составляет около 240–250 градусов по Цельсию.

Инженеры утверждают, что при такой обжарке лучше сохраняется аромат кофе.