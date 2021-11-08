Найден способ обжаривать кофе без газа и электричества

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Найден способ обжаривать кофе без газа и электричестваЭто безвреднее для природы
Итальянские инженеры придумали экологически чистый способ обжаривания кофейных зёрен без электричества и газа. Всё, что им нужно, — солнечный свет.
Инженеры потратили почти шесть лет, чтобы построить и усовершенствовать свою обжарочную машину. В результате получилась система, которой нужен участок земли размером с половину теннисного корта и солнечная погода, чтобы обжаривать до 50 килограммов кофе в час.
Солнечные лучи концентрируются набором зеркал в обжарочной машине. Небольшая солнечная панель питает даже несколько электрических частей. Датчики, управляемые компьютером, позволяют зеркалам следовать за солнцем в течение дня и фокусировать его свет на вращающейся стальной корзине со свежими кофейными зернами. Пиковая температура корзины составляет около 240–250 градусов по Цельсию.
Инженеры утверждают, что при такой обжарке лучше сохраняется аромат кофе.
Источник: Tech Xplore