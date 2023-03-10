Найден способ очистить организм от побочных продуктов жиров. Это увеличивает продолжительность жизни

В поисках способов замедления старения учёные обратились к микроскопическим червям C. elegans. В итоге они смогли улучшить здоровье и продолжительность жизни червей на 50%. Они сделали это, задействовав определённый ген adh-1. У червей начало вырабатываться больше фермента алкогольдегидрогеназы, который уменьшал интоксикацию, вызванную глицерином и, косвенно, глицеральдегидом. Это побочные продукты жиров.

Учёные считают, что открытие может предложить способ продлить количество лет здоровой жизни и, возможно, также помочь сбросить лишние килограммы.