Раскрыт способ опубликовать на YouTube видео с голыми людьми

Много таких роликов можно найти в YouTube по запросам «nude yoga» и «naked yoga». На превью некоторых роликов даже изображены люди, совершающие половой акт. При этом некоторые видео имеют подписи, будто сделаны исключительно для образовательных целей. Девушки в роликах действительно могут показывать реальные упражнения.

Интересно то, что в правилах YouTube указано: «запрещено размещать ролики, содержащие контент сексуального и порнографического характера». Журналисты объяснили, что пользователи воспользовались хитростью — стали отмечать ролики как «образовательный контент». Такие видео YouTube «пропускает».

Это не единственная категория роликов на видеохостинге, которые по каким-то причинам не подвергаются цензуре. Видео с обнажённой натурой можно найти и по запросу «depilation».