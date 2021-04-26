Найден способ «отключить» голод

Учёные работали с рецептором меланокортина 4 (MC4), который связан с контролем пищевого поведения, регуляцией обмена веществ и массы тела. Дело в том, что у 6% людей с тяжёлым ожирением есть мутации в гене рецептора меланокортина 4-го типа. Израильские исследователи же научились воздействовать на MC4 у людей с мутацией.

При этом учёные утверждают, что метод можно использовать и для помощи людям, у которых нет наследственных особенностей. Стоит отметить, что ранее фармацевтические компании уже создавали препараты для управления MC4. Но создатели знали о работе рецептора слишком мало, поэтому лекарства вызывали побочные эффекты.

«Теперь, когда мы знаем точное молекулярное строение рецептора, мы можем разрабатывать препараты, не вызывающие подобные побочные эффекты», — рассказал один из исследователей.