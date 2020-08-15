Найден способ печатать на человеке татуировки-датчики

Он состоит собственно из рамы и печатающей головки. Сначала кожу человека намазывают изолирующим гелем, а затем прикрепляют к телу принтер двумя ремнями. В специальной программе перед этим создаётся схема будущего датчика и задаются настройки.

На теле принтер проводит калибровку после включения. Затем он рисует дорожки из проводящих ток чернил. Пока чернила не застыли, к ним можно прикрепить любые компоненты, хоть светодиоды и электроды.

Татуировки-датчики могут отслеживать движения человека, считывать их скорость, фиксировать уровень шума вокруг. Разработку можно использовать в медицинских целях, например, чтобы контролировать осанку человека. Напечатать датчик можно на любой части тела.