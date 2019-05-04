Найден способ передать касание через интернет

Пользователь может «вращать» виртуальный предмет, совершая соответствующие движения пальцами. При этом контроллер будет вибрировать, чтобы создавалось ощущение, будто объект поддаётся манипуляциям.

Разработчики считают, что в дальнейшем контроллер можно будет объединить с другими технологиями, чтобы обеспечить полное погружение в виртуальный мир.