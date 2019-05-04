Найден способ передать касание через интернет

Новый контроллер назвали Touch Rigid Controller (TORC). Он представляет собой гибрид обычного контроллера и прямоугольного модуля, оснащённого датчиками. На ощупь модуль довольно жёсткий, но как сообщают разработчики, может передавать различные тактильные ощущения. Контроллер сконструирован так, чтобы на датчики ложились большой, указательный и средний палец. Конечно, такое устройство может передать тактильные ощущения только от довольно небольшого объекта.
Пользователь может «вращать» виртуальный предмет, совершая соответствующие движения пальцами. При этом контроллер будет вибрировать, чтобы создавалось ощущение, будто объект поддаётся манипуляциям.
Разработчики считают, что в дальнейшем контроллер можно будет объединить с другими технологиями, чтобы обеспечить полное погружение в виртуальный мир.