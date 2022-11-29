Найден способ по глазам определить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Найден способ по глазам определить риск сердечно-сосудистых заболеванийВ этом могут помочь нейросети
Новое исследование показал, что сканирование глаз и обработка полученных данных с помощью нейросетей может помочь быстро и точно прогнозировать риск развития сердечных заболеваний.
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Учёные разработали нейросетевые алгоритмы, которые анализируют особенности снимков сетчатки глаза, например, ширину кровеносных сосудов и их изгиб.
Исследования показали, что такой метод может выявлять риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от стандартных методов диагностики, нейросети не требуется анализ крови. Для работы необходимы лишь снимок глаза, а также ответы на несколько вопросов, например, о том, курит ли пациент или нет. Всё это позволит ускорить процесс прогнозирования.
Учёные разработали полностью автоматизированный алгоритм с поддержкой искусственного интеллекта, его назвали QUARTZ. Для обработки одного изображения ему требуется меньше минуты.