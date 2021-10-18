Найден способ подсмотреть PIN-код в банкоматах, даже если его прикрывают рукой

Наука и технологии
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Найден способ подсмотреть PIN-код в банкоматах, даже если его прикрывают рукойЗащиты от таких атак не существует
Исследователи из Италии и Нидерландов придумали метод для определения вводимого в банкомате PIN-кода. От него не спасёт даже прикрытие панели ввода рукой.
Метод работает на базе свёрточной нейронной сети, а также использует модуль долгой краткосрочной памяти (LSTM). Их обучают на видеозаписях ввода PIN-кода, прикрытого рукой. Система отслеживает движения руки. Она способна угадать 41% четырёхзначных и 30% пятизначных PIN-кодов за три попытки. Программу уже проверили на 58 добровольцах.
Система использует тот факт, что в поле зрения камеры попадает экран банкомата. На нём видны «звёздочки», которые появляются при нажатии на клавишу. Система сопоставляет время появления этих «звёздочек» с движениями рук.
Исследователи пришли к выводу, что сейчас не существует действенных средств защиты от такого рода атак.