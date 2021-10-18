Найден способ подсмотреть PIN-код в банкоматах, даже если его прикрывают рукой

Метод работает на базе свёрточной нейронной сети, а также использует модуль долгой краткосрочной памяти (LSTM). Их обучают на видеозаписях ввода PIN-кода, прикрытого рукой. Система отслеживает движения руки. Она способна угадать 41% четырёхзначных и 30% пятизначных PIN-кодов за три попытки. Программу уже проверили на 58 добровольцах.

Система использует тот факт, что в поле зрения камеры попадает экран банкомата. На нём видны «звёздочки», которые появляются при нажатии на клавишу. Система сопоставляет время появления этих «звёздочек» с движениями рук.

Исследователи пришли к выводу, что сейчас не существует действенных средств защиты от такого рода атак.