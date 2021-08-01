Найден способ похудеть, просто потея

СМИ пишут, что у мышей, участвовавших в эксперименте, действительно наблюдалась жирная шерсть. Учёные утверждают, что их потеря веса не была связана с уменьшением потребления пищи или ускоренным метаболизмом. Молекулы TSLP стимулировали иммунную систему высвобождать жиры через кожные сальные железы.

Учёные рассказали, что не предвидели такого результата. Первоначально исследователи хотели поработать с диабетом второго типа, не заставляя мышей терять вес. Они отметили, что стали первыми, кто продемонстрировал негормональный способ вызвать процесс выделения жира.

Стоит отметить, что здесь необходимы дальнейшие исследования, но авторы считают, что это открытие потенциально может помочь лечить ожирение у людей.