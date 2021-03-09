Найден способ полностью обезопасить пешеходов от беспилотных автомобилей

Отражающие устройства смогут отправлять сигнал с датчиков беспилотного автомобиля обратно ему. Учёные уже сделали прототип такого устройства. Его стоимость составила $2000. Благодаря разработке автопилот смог распознавать пешеходов на расстоянии до 10 метров. Этого может быть достаточно, чтобы спасти жизнь человеку.

Напомним, в марте 2018 года случилась авария с участием беспилотника Uber. Автомобиль сбил человека насмерть. Поездка проходила в автономном режиме, однако за рулём всё равно сидел водитель. Сбитая женщина переходила дорогу в неположенном месте в тёмное время суток.