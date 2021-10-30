Найден способ получать ракетное топливо из отходов жизнедеятельности бактерий

Кратко об исследовании пишет «Хайтек». Авторы размышляли над тем, как устроить марсианскую миссию. Они предложили отправить на планету перед людьми образцы микроорганизмов и пластиковых материалов для установки фотобиореакторов. В них будут находиться цианобактерии, которые будут получать солнечный свет и углекислый газ из атмосферы. Эти бактерии будут производить сахара, которые затем с помощью с E. coli будут участвовать в синтезе 2,3-бутандиола и кислорода.

Теперь учёным нужно доказать, что цианобактерии можно выращивать в марсианских условиях. Если всё получится, данный метод будет эффективнее других.