Найден способ повысить скорость обучения взрослых в 3 раза

Как пояснили исследователи, каждый мозг имеет свой собственный естественный ритм. В эксперименте нейробиологи использовали датчики электроэнцефалографии (ЭЭГ), прикреплённые к голове, для измерения электрической активности мозга 80 участников исследования. Так команда сняла показания альфа-волн, которые имеют тенденцию доминировать, когда мы бодрствуем и расслаблены.

Учёные использовали полученные показания для создания оптического «импульса»: белого квадрата, мерцающего на тёмном фоне в том же темпе, что и индивидуальная альфа-волна каждого человека. Участники получили 1,5-секундную дозу персонализированного импульса, чтобы их мозг получил стимуляцию. Затем людям дали сложную быструю когнитивную задачу: попытаться идентифицировать определённые формы в потоке визуального беспорядка.

Оказалось, что скорость обучения у тех, кто получал «правильный» импульс, была как минимум в три раза выше, чем у остальных.