Найден способ предотвратить облысение

Об исследовании рассказывает «Лента.ру». В качестве эффективного средства себя показал экстракт красного клевера. В исследовании участвовали 30 мужчин с андрогенной алопецией — состоянием, когда избыток или нехватка гормонов в организме может запустить интенсивное выпадение волос. Добровольцы четыре месяца наносили на кожу головы пятипроцентный экстракт красного клевера (Trifolium pratense).

В итоге у мужчин зафиксировали 13-процентный рост волос и 29-процентное снижение выпадения волос. Поскольку в исследовании применяли и плацебо, удалось установить, что за положительный эффект отвечал именно экстракт красного клевера.

Учёные также проверили средство на женщинах. У них после применения средства улучшилось общее состояние волос.

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