Найден способ приостановить старение у пожилых людей

Гипербарическая оксигенация — это метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением. Учёные решили узнать, как ГО действует на пожилых людей. Кратко о работе исследователей пишет ТАСС.

Главной задачей учёных было обратить вспять два процесса, вызывающих старение организма. Исследователи хотели добиться замедления укорочения теломер и снижения накопления старых и повреждённых клеток в теле человека.

Учёные увидели, что после нескольких сеансов ГО теломеры удлинились на 38%, а количество стареющих и повреждённых клеток уменьшилось на 37%. Исследователи рассматривают это как значительный успех.