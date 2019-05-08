Найден способ приучить детей к полезной, но невкусной пище

Базируясь на предыдущих исследованиях, учёные пришли к выводу, что мотивирующие слова могут повлиять на решение ребёнка есть здоровую еду. Как говорит одна из авторов работы профессор Джейн Ланиган (Jane Lanigan), каждый ребёнок хочет быть сильнее и быстрее своих ровесников. Отталкиваясь от этого предположения, учёные составили список «фраз, ориентированных на ребенка» (CCNP), способных воспитать у него любовь к здоровому питанию.

В шестинедельном эксперименте учёных участвовали 87 детей в возрасте от трёх до пяти лет. Всё время эксперимента два раза в неделю им подавали те продукты, которые им нравились. В остальные дни детям приносили непривлекательную для них пищу, но сопровождали её записками с мотивирующими фразами. Например, «это позволит тебе стать выше и бегать быстрее».

Через месяц эксперимента, исследователи заметили, что дети стали в два раза чаще, чем до опыта, потреблять непривлекательные продукты.