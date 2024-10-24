Найден способ производства пищи растениями в темноте и на 94% меньше земли

Если этот метод будет широко принят, «электро-сельское хозяйство» может снизить потребление земли для производства продуктов питания в одной лишь США на 94% и потенциально позволит выращивать пищу в более контролируемых условиях, таких как многоэтажные здания, независимо от солнечного света. Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде считают, что это может представлять собой следующий технологический этап в сельском хозяйстве.

В настоящее время команда сосредоточена на генетической модификации таких растений, как помидоры и салат, чтобы они использовали ацетат. Активируя спящий метаболический путь в растениях, который позволяет им переваривать ацетат, они стремятся в конечном итоге создать растения, способные получать всю свою энергию из этой молекулы, полностью устраняя необходимость в свете.