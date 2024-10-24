Наука и технологии
Опубликовано 24 октября 2024, 18:35
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Найден способ производства пищи растениями в темноте и на 94% меньше земли

Преобразование производства пищи
Исследование, опубликованное в журнале Joule, вводит концепцию «электро-сельского хозяйства», метода, предложенного биоинженерами, который может радикально изменить производство пищи. Традиционный фотосинтез, как отмечают учёные, неэффективен, преобразуя лишь около 1% поглощенного света в химическую энергию. Новый метод заменяет фотосинтез солнечно-активируемой химической реакцией, которая преобразует CO2 в ацетат, органическую молекулу, которую генетически модифицированные растения могут использовать как пищу.
Найден способ производства пищи растениями в темноте и на 94% меньше земли
© Ferra

Если этот метод будет широко принят, «электро-сельское хозяйство» может снизить потребление земли для производства продуктов питания в одной лишь США на 94% и потенциально позволит выращивать пищу в более контролируемых условиях, таких как многоэтажные здания, независимо от солнечного света. Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде считают, что это может представлять собой следующий технологический этап в сельском хозяйстве.

В настоящее время команда сосредоточена на генетической модификации таких растений, как помидоры и салат, чтобы они использовали ацетат. Активируя спящий метаболический путь в растениях, который позволяет им переваривать ацетат, они стремятся в конечном итоге создать растения, способные получать всю свою энергию из этой молекулы, полностью устраняя необходимость в свете.

Источник:Elsevier
Автор:Максим Многословный
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