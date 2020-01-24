Найден способ сделать бронежилеты прочнее

Речь идёт о бронежилетах на основе карбида бора. Увеличить его устойчивость к воздействию высокоскоростных пуль учёные пытались 12 лет. Однако удалось это только сейчас.

Стоит отметить, что сам по себе карбид бора — второй по твёрдости синтетический материал. Он может выдержать попадание пуль, которые движутся на скорости не более 900 метров в секунду. Как только скорость повышается, карбид бора теряет эффективность. Дело в том, что энергия столкновения разогревает материал, и он переходит в другую фазу.

Учёные выяснили, что увеличить стойкость карбида бора к воздействиям может добавление в его структуру атомов кремния. Исследователи уже проверили получившийся материал с помощью ударов алмазным наконечником. Теперь им предстоит испытать бронежилет на практике.