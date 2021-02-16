Найден способ сделать сверхзвуковые самолёты тише

Как пишут СМИ, стартап предложил использовать реактивные двигатели для отражения и перенаправления ударных волн, которые образуются при сверхзвуковом полёте.

Сейчас полёты сверхзвуковых самолётов над населёнными пунктами запрещены. Всё дело в их шумности. При сверхзвуковой скорости на планере самолёта образуются ударные волны.

Американские разработчики создали трёхмерную модель сверхзвукового пассажирского высокоплана с обтекаемым фюзеляжем и изогнутым кверху крылом. Под крылом на небольших крыльях размещены реактивные двигатели. Задумка в том, что при полёте ударные волны сначала будут двигаться вниз, а затем отражаться вверх. Они будут отражаться от пограничного слоя, который образуется между свободно набегающим потоком воздуха и реактивной струей двигателей.