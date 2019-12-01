Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей

Исследователи работали с картами глубины (depth maps). Так называют фотографии, которые фиксируют пространственную информацию. Это значит, что пиксели на таких изображениях содержат в себе расстояния от камеры до определённых точек пространства. В компьютерной графике и виртуальной реальности эта информация крайне важна.

Однако современные сенсоры делают карты глубины, которые имеют недостаточное разрешение. Того, что они способны выдать, не хватает для высококачественного восстановления формы объектов. Потому они выглядят нереалистично.

Учёные из Сколтеха придумали новый способ оценки качества графики, который близок к человеческому восприятию. Если применить этот способ для обучения нейросети, то можно получить метод создания карт с высочайшим разрешением.

Исследователи утверждают, что новый способ оценки позволит сделать графику действительно реалистичной.