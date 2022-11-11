Найден способ снизить давление в сосудах мозга для пожилых

В исследовании участвовали 73 пожилых человека. До исследования они вели малоподвижный образ жизни. Затем добровольцы в возрасте от 60 до 80 лет начали заниматься быстрой ходьбой и бегом трусцой или же упражнениями на растяжку и повышение тонуса мышц. Интенсивность упражнений постепенно увеличивалась: с трёх тренировок в неделю в течение 25-30 минут до четырёх-пяти занятий в неделю.

Спустя год у этих добровольцев улучшилось снабжение мозга кровью, вырос уровень кислорода и снизилось давление в сосудах мозга, а также в сонной артерии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.