Найден способ сохранить работу мозга после травм и постоянного недосыпа

О работе учёных рассказывает ТАСС. Во время исследования авторы смоделировали нарушения в работе мозга при лёгкой черепно-мозговой травме на фоне длительных нарушений сна перед этим. Учёные узнали, какие гормоны и белки влияют на развитие разрушительных для мозга процессов. Они предложили компенсировать их доставкой лекарств через нанокристаллы двуокиси тиатана.

Учёные рассказали, что этот метод помогает свести к минимуму утрату функций интеллекта и деградацию тканей мозга. Открытие особенно важно для участников военных операций. Такие люди часто сталкиваются с длительным недостатком сна. Из-за этого даже лёгкая черепно-мозговая травма может стать очень опасной. Кроме того, метод важен для людей среднего возраста с сосудистыми заболеваниями центральной нервной системы и начальными признаками нарушения мозгового кровообращения.