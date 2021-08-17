Найден способ сохранить заряд батареи смартфона в жару и холод

Учёные использовали вспененные листы углерода толщиной всего в один атом. На их основе сделали материал, который сжимается и расширяется под действием температур. Так он становится то изолятором, то проводником тепла. Когда полностью сжата, она имеет хорошую проводимость, а когда наоборот — плохую.

Пока неясно, когда данная технология начнёт применяться в реальных смартфонах.

Недавно российские учёные смогли улучшить катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов, что увеличило их мощность и энергоёмкость. Для этого использовали материалы-аналоги минерала группы оливина.