Найден способ создать мощный искусственный интеллект

В новой научной статье авторы из британской лаборатории искусственного интеллекта DeepMind заявили, что интеллект и связанные с ним способности могут появиться не в результате формулирования и решения сложных проблем, а в результате максимизация вознаграждения. Это система, с которой сталкивался и естественный интеллект в ходе развития. В природе живые существа, которые могли лучше приспособиться к своей среде, сумели выжить и размножиться. Остальные исчезли.

Согласно выводам учёным, именно обучение с подкреплением может стать тем направлением, которое приведёт человечество к настоящему искусственному (как бы это ни звучало) интеллекту.