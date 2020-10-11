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Найден способ спасти растения от вирусов
Поможет один белок
Китайские учёные нашли способ спасти растения от вирусов. В этом поможет белок, препятствующий выработке вирусных белков в стволовых клетках.
Об этом пишет ТАСС. Авторы исследования считают, что их работа может помочь повысить устойчивость сельскохозяйственных культур к вирусам. Это необходимо для глобальной продовольственной безопасности.
Учёые пояснили, что вирус — это простая форма жизни, способная только «захватывать белковую сборочную линию организма». Исследователи же обнаружили белок, который может блокировать этот процесс, то есть не давать вирусу размножаться.
В дальнейшем учёные намерены вывести сорта растений с высокой устойчивостью к вирусам. Цель исследователей — применить метод к наибольшему количеству культур, чтобы они могли противостоять проникновению вирусов.