Найден способ удешевить квантовые компьютеры

Кратко об их работе пишет Naked Science. Учёные использовали архитектуру квантового компьютера, основанную на заряженных частицах — ионах. Они удерживались вместе при помощи электромагнитных полей. В таком случае в ролик кубитов выступают стабильные электронные состояния каждого иона. Для квантового компьютера нужно квантово запутать несколько кубитов, и для этого обычно используют лазер.

Однако учёные смогли обойтись и без лазера, достаточно дорогого инструмента. Они смогли управлять квантовыми состояниями кубитов с помощью магнитных полей особой структуры. Это не только более дешёвый, но и практичный метод. В своей работе учёные добились уровня достоверности не ниже 68% при квантовом запутывании двух кубитов. Такой же показатель выдаёт лазер.