Найден способ улучшить ориентирование на местности по GPS

Как правило, GPS-карты создают крупные компании наподобие Google. Для того, чтобы актуализировать информацию, они отправляют на местность машины с камерами. Однако это довольно дорогой подход, поэтому поддерживать карты в актуальном состоянии не всегда удаётся, а труднодоступные места и вовсе остаются неисследованными.

Для того, чтобы исправить этот недочёт, учёные натренировали алгоритм на спутниковых снимках, чтобы научить его автоматически наносить метки на дорожные объекты. Разработанная система RoadTagger, используя нейросети, смогла автоматически предсказывать типы дорог и количество полос, скрытых за различными препятствиями. Точность системы достигла 77% при подсчёте количества полос и 93% при определении типов дорог.

В будущем RoadTagger может предсказывать парковочные места и велосипедные дорожки. Учёные надеются, что система поможет лучше ориентироваться водителям с GPS.