Найден способ упростить и удешевить конструкцию квантового компьютера

Учёные из Финляндии разработали ключевой компонент для решения этой головоломки. «Мы создали точный микроволновый источник, который работает при такой же чрезвычайно низкой температуре, что и квантовые процессоры, — примерно -273 градуса по Цельсию», — объяснили исследователи.

Новый микроволновый источник представляет собой систему на кристалле, которую можно интегрировать с квантовым процессором. Её размер меньше миллиметра, что потенциально устраняет необходимость в кабелях управления. С этим маломощным источником можно использовать криостаты меньшего размера, при этом увеличивая количество кубитов в процессоре. Это открывает путь к упрощению и удешевлению конструкции квантового компьютера.