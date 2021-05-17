Найден способ ускорить набор сообщений на смартфоне

Авторы рассказали, что могут теперь давать более точные прогнозы того, как люди печатают на телефонах или планшетах. Алгоритм может даже специально создавать ошибки. Это позволит улучшить автокоррекцию и ускоренный набор.

Исследователи также поделились советами, которые помогут ускорить набор сообщений каждому отдельному человеку. Во-первых, стоит использовать два пальца при наборе. Чем более короткие движения совершает палец, тем быстрее идёт процесс. Кроме того, использование одного пальца увеличивает число ошибок. Во-вторых, исследователи рекомендует держать взгляд преимущественно на клавиатуре. Также следует исправлять ошибки как можно быстрее, удалять неправильно введённую букву сразу, а не потом, когда слова будет введено целиком. Помимо этого, стоит отследить движения своих пальцев и оттачивать наиболее эффективные.