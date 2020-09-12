Найден способ увеличить или снизить сексуальное желание у мужчин

Как пишет «Популярная механика», лекарственные препараты способны либо усилить функцию этого гена при низком сексуальном желании, либо уменьшить, если либидо слишком высокое. Фермент ароматаза, который кодирует этот ген, превращает тестостерон в эстроген, а последний, как утверждается, стимулирует сексуальную активность у мужчин.

Учёные провели эксперименты на мышах. Когда они уменьшили экспрессию ароматазы, сексуальная активность самцов снизилась на 50%. При этом уровень тестостерона у них был высокий.

Исследователи пришли к выводу, что преобразование тестостерона в эстроген в мозгу имеет решающее значение для поддержания полной сексуальной активности или желания у мужчин.