Наука и технологии
Сегодня в 14:26
Найден способ узнать, будет ли ребёнок аллергиком
Нужно проанализировать первый в жизни кал
Учёные из Канады выяснили, что по первому калу новорождённого можно узнать, будет ли он подвержен аллергиям.
Первый после рождения кал называют меконием. Он состоит из эпителиальных клеток, амниотической жидкости и разных метаболитов. Меконий можно назвать исходным материалом для развивающегося микробиома младенца.
Учёные изучили около 100 образцов мекония, а затем узнали, проявилась ли у этих детей аллергия. Как оказалось, у детей-аллергиков метаболиты в первом кале были менее разнообразны.
«Как показал наш анализ, у новорождённых, которые к году проявляют аллергическую сенсибилизацию (чувствительность), меконий при появлении на свет был намного беднее, чем у детей, которые не стали аллергиками», — приводит слова одного из учёных Naked Science.