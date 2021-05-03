Найден способ узнать, будет ли ребёнок аллергиком

Первый после рождения кал называют меконием. Он состоит из эпителиальных клеток, амниотической жидкости и разных метаболитов. Меконий можно назвать исходным материалом для развивающегося микробиома младенца.

Учёные изучили около 100 образцов мекония, а затем узнали, проявилась ли у этих детей аллергия. Как оказалось, у детей-аллергиков метаболиты в первом кале были менее разнообразны.

«Как показал наш анализ, у новорождённых, которые к году проявляют аллергическую сенсибилизацию (чувствительность), меконий при появлении на свет был намного беднее, чем у детей, которые не стали аллергиками», — приводит слова одного из учёных Naked Science.