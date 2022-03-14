Найден способ воскресить крыс, живших 120 лет назад

Найден способ воскресить крыс, живших 120 лет назадОб этом пишет портал Phys.org
Команда учёных-палеогенетиков изучила, каким образом можно благодаря технологии редактирования генов воскресить крысу, которая вымерла примерно 120 лет назад. Проживали такие крысы на острове Рождества. Все полученные результаты были опубликованы в издании Current Biology.
Существуют три варианта возрождения вымерших животных. Это обратное размножение родственных видов (так можно получить утраченные животными черты), клонирование, редактирование генов. Специалисты вместе с Томом Гилбертом, эволюционным генетиком из Копенгагенского университета, выбрали третий подход.
В ходе эксперимента группа учёных использовала коричневых крыс в качестве современного эталонного вида. Оказалось, что у этих крыс можно изменить геном таким образом, что он будет на 95 процентов схож с геномом крысы с острова Рождества. Однако проблема в том, что оставшиеся 5 процентов связаны с участками, отвечающими у животного за иммунитет и обоняние. То есть основных функций крыса с изменённым геномом может не иметь.