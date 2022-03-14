Найден способ воскресить крыс, живших 120 лет назад

Команда учёных-палеогенетиков изучила, каким образом можно благодаря технологии редактирования генов воскресить крысу, которая вымерла примерно 120 лет назад. Проживали такие крысы на острове Рождества. Все полученные результаты были опубликованы в издании Current Biology.

Существуют три варианта возрождения вымерших животных. Это обратное размножение родственных видов (так можно получить утраченные животными черты), клонирование, редактирование генов. Специалисты вместе с Томом Гилбертом, эволюционным генетиком из Копенгагенского университета, выбрали третий подход.