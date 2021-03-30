Найден способ вырастить новые зубы

Агенезия зубов — это врождённое отсутствие одного или нескольких зубов. В норме у взрослого человека должно быть 32 зуба, однако примерно у 1% населения зубов больше или меньше.

Учёные рассказали, что морфогенез (прим. процесс возникновения новых структур и изменения их формы в ходе индивидуального развития организмов) отдельных зубов зависит от взаимодействий нескольких молекул, в том числе костных морфогенетических белков (BMP). Участвует и сигнальный путь Wnt. Учёные решили нацелиться на факторы, которые противодействуют BMP и Wnt. Так они выбрали ген USAG-1.

«Мы знали, что подавление USAG-1 способствует росту зубов. Мы не знали, будет ли этого достаточно», — сообщили учёные.

В итоге исследователи смогли вырастить зуб у мыши. Позже эксперимент повторили и на хорьках.