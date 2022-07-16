Найден способ взламывать и захватывать дроны

Специалисты рассказали, что уязвимости находятся на стадии сопряжения приёмника (или дрона с приемником) и передатчика. Дело в том, что для сопряжения ExpressLRS использует биндинг-фразу. Она гарантирует что правильный приёмник соединен с правильным передатчиком. Уязвимости же позволяют извлечь часть уникального идентификатора этой биндинг-фразы. Остальная часть подбирается перебором. После того, как будет установлен полный идентификатор, злоумышленник сможет использовать свой передатчик для управления дроном.

К счастью, специалисты предложили пути решения этой проблемы.