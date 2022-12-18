Наука и технологии
21:42, 18 декабря 2022
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Найден способ замедлить старение мышц

Проверено на мышах

Учёные из политехнической школы Лозанны обнаружили способ замедлить старение мышц. Он связан с блокировкой церамидов, одного из подвидов липидов.

Найден способ замедлить старение мышц

Фото: Unsplash

Оказалось, что при старении в мышцах накапливаются церамиды. Учёные узнали, что это происходит из-за усиления активности белка SPT и других веществ, которые необходимы для превращения жирных кислот и аминокислот в церамиды.

Учёные применили блокаторы церамидов на мышах. Это позволило предотвратить потерю ими мышечной массы при старении.

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