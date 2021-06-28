Найден способ запретить «пробивку» личного номера по интернету

Чтобы номер телефона больше не числился в общей базе данных, нужно не просто удалить приложение со смартфона, но и проделать некоторые действия. На панели внизу приложения следует нажать «другое → основное → Настройки → настройки аккаунта → управление аккаунтом → заблокировать».

После этого пользователя должно выкинуть из аккаунта. Однако и этого недостаточно. Нужно перейти на официальный сайт GetContact и найти там раздел «Управление конфиденциальностью профиля». Затем пользователь окажется на странице входа, где нужно войти в аккаунт с номером, который есть в базе. Далее следует найти на странице пункт «видимость». Там её нужно отключить.

Это тоже не финал. После всего проделанного надо перейти на эту страницу и написать там сообщение с требованием удаления номер из базы данных и запретить его использование или передачу третьим лицам.