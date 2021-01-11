Найден способ зарядить телефон с помощью горячей воды

Кратко о разработке пишет «РИА Новости». Учёные разработали тип изолированной ёмкости для жидкостей с термоэлектрическим чипом, способным превращать тепло воды в электричество. Исследователи говорят, что разработка не требует дополнительных источников энергии.

Термоэлектрические устройства состоят из материалов, которые могут преобразовывать разность температур в электричество. Учёные встроили такое в крышку бутылки. В ней также есть USB-порт для зарядки. Сообщается, что подключать к такому устройству можно не только смартфоны, а также ноутбуки, фотоаппараты и другие маломощные бытовые приборы.

Учёные намерены продавать свою разработку. Она может стоить от 150 юаней (около двух тысяч рублей).