Найден способ защитить российские подлодки от беспилотников

Как пишет издание «Известия», буи «Бурак-М» способны сделать определённый район Мирового океана «непроницаемым». Благодаря этому подлодки военно-морского флота (ВМФ) России будут защищены от противолодочной авиации и беспилотников противника. Речь идёт в первую очередь о стратегических ракетоносцев проектов «Борей» и «Дельфин», а также о дизельных субмаринах.

В настоящее время «Бурак-М» проходят испытания. Буи относятся к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Работают они так: сначала ими выстреливают из подлодки на поверхность воды, там буи активируются и начинают глушить сигналы. «Бурак-М» подавляет все каналы связи станций обнаружения подлодок, которые сбрасывают противолодочные аппараты противника.