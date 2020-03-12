Наука и технологии
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Найден способ защитить российские подлодки от беспилотников
И от противолодочной авиации
Найден способ защитить российские подлодки от беспилотников. Теперь субмарины будут спрятаны от аппаратов противников с помощью специальных буёв «Бурак-М».
Как пишет издание «Известия», буи «Бурак-М» способны сделать определённый район Мирового океана «непроницаемым». Благодаря этому подлодки военно-морского флота (ВМФ) России будут защищены от противолодочной авиации и беспилотников противника. Речь идёт в первую очередь о стратегических ракетоносцев проектов «Борей» и «Дельфин», а также о дизельных субмаринах.
В настоящее время «Бурак-М» проходят испытания. Буи относятся к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Работают они так: сначала ими выстреливают из подлодки на поверхность воды, там буи активируются и начинают глушить сигналы. «Бурак-М» подавляет все каналы связи станций обнаружения подлодок, которые сбрасывают противолодочные аппараты противника.