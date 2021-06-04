Сообщается, что боеприпас создаёт завесу аэрозольно-дипольных помех, ослепляющих системы наведения высокоточного оружия.

Новинка представляет собой снаряд в калибре 76 миллиметров. При выстреле им создаётся завеса аэрозольно-дипольных помех. Боеприпас весит 2,8 килограмма. Разработчики утверждают, что создаваемая им завеса в полтора раза плотнее, чем у аналогов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

Государственные испытания новинки должны закончиться в 2021 году.

Недавно стало известно, что на вертолёты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 установят новую баллистическую защиту.

В целом, у активной защиты есть разные реализации. Например, у израильского комплекса Trophy происходит выстрел мелкими шариками по ракетам.