Наука и технологии
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Найден способ защитить технику от попадания высокоточным оружиемСоздаётся завеса как на фото
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) создал боеприпас, который позволит защитить бронированную технику от высокоточного оружия. Метод действия снаряда любопытен.
Сообщается, что боеприпас создаёт завесу аэрозольно-дипольных помех, ослепляющих системы наведения высокоточного оружия.
Новинка представляет собой снаряд в калибре 76 миллиметров. При выстреле им создаётся завеса аэрозольно-дипольных помех. Боеприпас весит 2,8 килограмма. Разработчики утверждают, что создаваемая им завеса в полтора раза плотнее, чем у аналогов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.
Государственные испытания новинки должны закончиться в 2021 году.
Недавно стало известно, что на вертолёты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 установят новую баллистическую защиту.
В целом, у активной защиты есть разные реализации. Например, у израильского комплекса Trophy происходит выстрел мелкими шариками по ракетам.