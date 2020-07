Найден способ заставить комаров перестать кусать людей

Работу исследователей опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторы изучили комаров жёлтолихорадочных (Aedes aegypti). Самки насекомых являются переносчиками жёлтой лихорадки, лихорадки денге, чикунгуньи, вируса Зика. Самцы же не опасны, потому что не кусаются.

Учёные обратили особое внимание на доминантный локус в одной из пары хромосом — М-локус, определяющий мужской пол. По сути, это аналог человеческой Y-хромосомы. Учёные вставили мужской определяющий ген в М-локусе в хромосомную область, наследуемую самками. Этого оказалось достаточно, чтобы превратить их в способных давать потомство самцов.

Генетически модифицированные комары также не смогли летать. Чтобы создавать плодовитых летающих самцов из самок нужно продолжить исследования.

«У нашего метода есть большой потенциал для разработки стратегий борьбы с комарами путём сокращения популяций переносчиков через преобразование пола или при помощи стерилизации насекомых», — рассказали учёные.