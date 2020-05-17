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Найден улетевший две недели назад от людей неуправляемый дрон
Из-за него было ограничено движение в воздушном пространстве
В начале мая стало известно, что в Латвии потеряли беспилотник компании UAVFactory. Из-за этого властям даже пришлось ограничить авиаперелёты в воздушном пространстве страны. Теперь наконец найден улетевший две недели назад от людей неуправляемый дрон.
Об этом сообщило Агентство гражданской авиации (АГА) Латвии. Дрон случайно нашли в лесу в Гаркалнском крае. Сообщается, что аппарат зацепился за кроны деревьев. Чтобы его снять, пришлось использовать машины пожарно-спасательной службы.
После этого дрон передали АГА для расследования. Уже удалось выяснить, что он приземлился 2 мая, почти сразу после того, как улетел. Специалисты хотят восстановить траекторию его полёта.
Напомним, размер дрона составляет 5,5 метра на 3,5 метра, вес — 26 килограммов.