Найден улетевший две недели назад от людей неуправляемый дрон

Об этом сообщило Агентство гражданской авиации (АГА) Латвии. Дрон случайно нашли в лесу в Гаркалнском крае. Сообщается, что аппарат зацепился за кроны деревьев. Чтобы его снять, пришлось использовать машины пожарно-спасательной службы.

После этого дрон передали АГА для расследования. Уже удалось выяснить, что он приземлился 2 мая, почти сразу после того, как улетел. Специалисты хотят восстановить траекторию его полёта.

Напомним, размер дрона составляет 5,5 метра на 3,5 метра, вес — 26 килограммов.