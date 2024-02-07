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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 14:37
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Найден виновник неприятного привкуса гвоздики в апельсиновом соке

Ученые занялись настоящей наукой на пользу общества
Назойливый гвоздичный привкус, который уже некоторое время досаждает производителям апельсинового сока, наконец-то нашел своего виновника: 5-винилгуаякол. Этот пахучий компонент, ранее неизвестный в апельсиновом соке, был обнаружен исследователями из Института биологии пищевых систем Лейбница.

Хотя 4-винилгуаякол был основным подозреваемым в появлении гвоздичного запаха, случаи обнаружения этого соединения в небольшом количестве заставляли ученых ломать голову. Теперь недавнее исследование выявило нового игрока в игре с неприятным привкусом.

Используя передовые методы анализа, исследователи определили, что главным виновником является 5-винилгуаякол, который даже превосходит 4-винилгуаякол по силе воздействия на некоторые соки. Но откуда он берется?

Ответ кроется в процессе пастеризации. Надуксусная кислота, чистящее средство, которое иногда используется в промышленности, может вступать в реакцию с натуральным компонентом апельсинового сока под названием гесперидин при нагревании, образуя 5-винилгуаякол. То есть виной вкусу может быть неполное ополаскивание емкостей после их очистки.