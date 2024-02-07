Найден виновник неприятного привкуса гвоздики в апельсиновом соке

Хотя 4-винилгуаякол был основным подозреваемым в появлении гвоздичного запаха, случаи обнаружения этого соединения в небольшом количестве заставляли ученых ломать голову. Теперь недавнее исследование выявило нового игрока в игре с неприятным привкусом.

Используя передовые методы анализа, исследователи определили, что главным виновником является 5-винилгуаякол, который даже превосходит 4-винилгуаякол по силе воздействия на некоторые соки. Но откуда он берется?

Ответ кроется в процессе пастеризации. Надуксусная кислота, чистящее средство, которое иногда используется в промышленности, может вступать в реакцию с натуральным компонентом апельсинового сока под названием гесперидин при нагревании, образуя 5-винилгуаякол. То есть виной вкусу может быть неполное ополаскивание емкостей после их очистки.