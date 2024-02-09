Найден виновник превращения Земли в снежный ком 700 миллионов лет назад

Найден виновник превращения Земли в снежный ком 700 миллионов лет назадВулканические выбросы
Представьте себе Землю, почти полностью замерзшую. Именно это, по предположению исследователей под руководством доктора Адрианы Дуткевич, произошло во время Стертского оледенения, длившегося 57 миллионов лет. Вдохновившись ледниковыми обломками в австралийском хребте Флиндерс, команда использовала сложное моделирование для погружения в прошлое.
Их выводы указывают на то, что подводные вулканы, ответственные за выброс CO2, были менее активны в этот период, а выветривание горных пород приводило к дополнительному поглощению CO2.
В результате CO2 упал ниже критического порога, что вызвало повсеместное оледенение. Это исследование не только раскрывает давнюю загадку, но и предлагает ценные идеи для понимания и защиты будущего климата нашей планеты.