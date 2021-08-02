Найден ворующий банковские пароли вирус для Android-смартфонов

Новый вирус обнаружили голландские специалисты по информационной безопасности из компании ThreatFabric. По их словам логины и пароли от банковских приложений и криптокошельков являются целевыми данными для Vultur.

Чтобы вирус работал, нужно пользовательское разрешение на удалённый доступ к смартфону. Его запрашивает приложение, содержащее вирус. Поэтому о наличии Vultur на телефоне может говорить постоянная активность режима удалённого доступа. Удалить приложение-носитель однако достаточно сложно.

Эксперты рассказали, что избавиться от вируса можно только сбросом настроек смартфона до заводских. При этом «поймать» его легко — вредоносные приложения распространяются через Google Play. Специалисты нашли как минимум два таких приложения. Они могли заразить от пять до восьми тысяч пользователей.

Пока среди российских пользователей вирус зафиксирован не был. Но он может угрожать и им.