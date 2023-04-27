Найден затонувший с 1000 военнопленными корабль времен Второй мировой

Найден затонувший с 1000 военнопленными корабль времен Второй мировойВнутри они все еще или нет – пока неизвестно
После десятилетий поисков наконец-то были обнаружены обломки японского судна, затонувшего во время Второй мировой войны. Судно Montevideo Maru, перевозившее более 1000 военнопленных, затонуло в 1942 году.
Обнаружение затонувшего судна, расположенного в глубоких водах Южно-Китайского моря, стало возможным благодаря усилиям Фонда морской археологии Silentworld, Министерства обороны Австралии и голландской компании Fugro, занимающейся глубоководной разведкой.
Технология многолучевого гидролокатора использовалась для создания подробной карты морского дна, а гидролокатор более высокого разрешения на автономном подводном аппарате использовался для исследования потенциальных мест кораблекрушений. В итоге судно было найдено на глубине примерно 4 км.
Для некоторых людей, участвовавших в поисках, включая потомков погибших при затоплении судна, это открытие стало кульминацией работы всей их жизни.