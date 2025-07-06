Найден «жировой завод» неандертальцев возрастом 125 000 лет

Исследователи считают, что неандертальцы разбивали кости крупных животных, таких как лошади и олени, а затем варили их, чтобы получить жир. Этот процесс требовал не только охоты, но и хранения туш, планирования и специальных зон для обработки — всё это говорит о «высокой организованности».

Жир был особенно важен для выживания, так как в мышечном мясе мало калорий и почти нет полезных жиров. Если есть только постное мясо, можно заболеть так называемым «белковым отравлением». Чтобы избежать этого, древним людям нужно было получать достаточное количество жиров, и кости были отличным их источником.

Также на месте нашли обгоревшие остатки орехов и фруктов — возможно, неандертальцы добавляли их в жирный бульон.