Найдена 310-миллионная окаменелость рыбы со «второй челюстью»

Профессор Сэм Джайлс из Бирмингемского университета отметил, что находка помогает понять, как рыбы эволюционировали после массового вымирания в конце девонского периода. Такие системы, по его словам, «появлялись у разных групп рыб, включая современных форель».

Platysomus parvulus демонстрирует переходный этап эволюции между простыми челюстями и более сложными системами, как у более поздних рыб Bobasatrania, которые почти полностью обходились без челюстей.