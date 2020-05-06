Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра

Как рассказали учёные, эта чёрная дыра — часть системы из трёх объектов в созвездии Телескопа. Исследователи утверждают, что это самый близкий к Земле объект подобного рода.

Обнаружить чёрную дыру удалось благодаря двум соседним звёздам, вещество которых она постепенно поглощает. Оказалось, что масса объекта в четыре раза превышает массу Солнца. Он невидим во всех частях электромагнитного спектра.

Напомним, чёрные дыры — это объекты, образующиеся на финальной стадии эволюции определённых по массе звёзд. Наше Солнце, например, в конце своего пути в чёрную дыру не превратится. Это участь более массивных звёзд. Гравитация у чёрных дыр настолько сильна, что даже свет не может покинуть их.