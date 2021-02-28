Найдена древнейшая инструкция по мумификации

До сих пор у учёных были лишь два египетских описания процесса мумификации. Теперь знания исследователей стали полнее.

Они проанализировали ранее неизученные фрагменты текста медицинского папируса Лувр-Карлсберг и обнаружили там интересную находку. Ранее изученные фрагменты текста содержат инструкцию по лечению кожных заболеваний и приготовлению лекарственных средств из трав. Другая часть описывает мумификацию. Оказалось, что настой кассии, мирра, ладан, кедровое масло и другие использовались в этом процессе.

Также стало известно, что лицо умершего покрывали красным льняным полотном, на которое предварительно наносили смесь растительных ингредиентов. Накладывать такое полотно надо было несколько раз с интервалом в четыре дня. Также тело обезвоживали сухим натроном, затем пеленали льняными бинтами с добавлением смол и в итоге клали в гроб.